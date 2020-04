Anuncian cibermatarón «Juntos por ti»

View this post on Instagram

Es momento de estar unidos, es el momento de ayudar, y desde nuestras casas, lo podemos hacer. Hay muchas personas que nos necesitan, enfermos, médicos, enfermeras, personal sanitario, y muchos más. Este domingo desde las 12 del mediodía en un Ciber Maratón a través de una gran red de canales de tv, de emisoras y redes sociales, lo podemos hacer, todos desde casa, una cita de todo el país…por nuestro país. Nos vemos el domingo. #JuntosportiRD #RCCMEDIA #zol1065fm🎙📻