Show aéreo en honor a trabajadores de salud

EEUU.–Los Blue Angels de la Armada y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están planeando una gira para promover la unidad nacional y honrar a los trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus, dijo el presidente Trump en la conferencia de prensa de la Casa Blanca el miércoles.( Seguir leyendo…)

We salute Colorado’s healthcare workers and first responders who are at the forefront of our nation’s fight against COVID-19. They are an inspiration for the entire country during these challenging times and it was an honor to fly for them yesterday. #AirForceSalutes pic.twitter.com/VpBRpl6fMu

— Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 19, 2020