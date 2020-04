Fotos – Bandera dominicana por los cielos

View this post on Instagram

República Dominicana, hoy elevamos nuestra Gloriosa Bandera Nacional 🇩🇴 por los cielos de nuestra Quisqueya amada 🚁 en honor a todos los grandes héroes que luchan para combatir esta pandemia. . Pueblo intrépido y fuerte, juntos venceremos esta batalla, a esos héroes que se han quedado en casa, les agradecemos. . . #QuédateEnCasa por nuestras familias y las tuyas. 🇩🇴 #QuédateEnCasaRD Porque el héroe ahora mismo eres tú. . . ¡Que Viva por siempre la República Dominicana! ¡Dios, Patria y Libertad! . . #FARDContraElCovid19 #SomosLaFARD #CoronaVirusRD #Covid19RD #COVID19 #CoronaVirus @saludpublicard @presidenciard