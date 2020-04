El 29 de abril un asteroide volará cerca de la Tierra

La NASA informó que el próximo 29 de abril un asteroide de gran tamaño volará muy cerca de la órbita del planeta Tierra. Sin embargo las administración de la Aeronáutica y el Espacio aseguró que no existen posibilidades de una colisión. ( Seguir leyendo…)( Seguir leyendo…)

On April 29. asteroid 1998 OR2 will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. A @Daily_Express article implying there is a "warning" about this asteroid is false. A complete listing of all asteroid passes is always public at https://t.co/i6i8HwCDJq. Carry on!

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 4, 2020