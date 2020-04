Al Horford donará RD$27 millones

El jugador dominicano de la NBA Al Horford ha informado que donará 0,000 dólares, unos 27 millones de pesos, para combatir la epidemia del coronavirus en la República Dominicana, según ha publicado este jueves Shams Charania, periodista y analista deportivo estadounidense, vía Twitter. (Seguir leyendo…)

76ers’ Al Horford (@Al_Horford) has donated $500,000 to aid coronavirus pandemic in his home country of the Dominican Republic, as well as each U.S. region in which he has played basketball (Michigan/Gainesville, FL./Atlanta/Boston/Philadelphia).

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2020