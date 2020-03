Matan hijo de hombre acusado por narcotráfico en RD

View this post on Instagram

Yery Cordero, hijo del acusado por narcotráfico en República Dominicana Pascual Cordero, resultó herido tras su vehículo recibir varios impactos de bala, la madrugada de este lunes en las inmediaciones de un centro de diversión ubicado en la avenida 27 de Febrero próximo a la Winston Churchill. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana