Video: Esto no ayuda la vaina

Ante el anuncio de que las entidades bancarias solo laborarán hasta las 12:30 del mediodía a partir de este lunes, decenas de personas aglomeraron las instalaciones de algunos. En un video que circula en las redes, se nota la fila de personas en el BanReservas de la avenida Duarte, del Distrito Nacional, así como en otro en Villa Mella. Se observa que las personas no cumplen la medida de estar a uno o dos metros de distancia para romper la cadena de contagio del COVID-19. . Lea más de esta nota en link ubicado en nuestra Bio. Video : Fuente Externa #DL #DiarioLibre #actualidad #Coronavirus #Bancos #BanReservas