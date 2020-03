Video: ‘¿Nos van a dejar morir?’

View this post on Instagram

La desesperación se apodera de las familias de San Francisco de Macorís, tras el avance de la pandemia del coronavirus. . . En este audiovisual esta familia narra la situación por la que están pasando al morir uno de sus miembros. Con lagrimas en sus ojos piden a las autoridades de salud acudir hasta ese municipio para que le realicen la prueba del COVID-19 tras estos haber tenido contacto con el fallecido.