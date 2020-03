EEUU: Modell’s se declara en quiebra; cerrará todas las tiendas

Nueva York.– Modell’s Sporting Goods, una cadena fundada en 1889, conocida por vender ropa y equipos deportivos, acaba de tirar la toalla.

Las vallas publicitarias de Modell’s han estado colocadas en el Yankee Stadium, y otros estadios de Nueva York, por décadas, con el famoso lema de la compañía, «Gotta Go to Mo’s»

La CEO Mitchell Modell dijo que se ha tomado la decisión por el «ambiente comercial extremadamente desafiante para las tiendas»…»Ciertamente este no es el resultado que quería, y es uno de los días más difíciles de mi vida», dijo en un comunicado.(Fuente…)