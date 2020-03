Mensaje del hijo de Victor Gómez Casanova tras dar positivo al coronavirus

Victor Gómez (hijo) por Instagram

«Con relación al corona virus, tengan mucho cuidado, protéjanse ustedes y a sus familiares. Todos los que me conocen saben que vivo una vida saludable, soy joven, practico crossfit, etc.. y sin embargo me dio y fuerte. Los síntomas que presenté el domingo y lunes fueron dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor en el cuerpo y fiebre, ayer martes amanecí mejor pero lamentablemente salí positivo, así que si me dió a mí le puede dar a cualquiera…»