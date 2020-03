Merenguero y su esposa en cuarentena

View this post on Instagram

Mi gente linda aquí en mi casita, Cristiana y yo ya estamos tranquilo aquí en cuarentena respetando las leyes sanitarias y nada todo pasa, todo va a pasar en el nombre de Dios, que Dios bendiga a la República Dominicana somos un país bendecido @samir_saba @saludpublicard @jereznyc @laluzmusically @cristianaguzman @danilomedina @sanidadgob @cmdredsocial @sodomegen #saludpublica #sanidad #medicos #doctores #covid_19 #virus #socios #coronavirus #curadelcoronaviris