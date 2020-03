RD: Mensaje del hotel que alojó italiano con Coronavirus

View this post on Instagram

COMUNICADO // ANNOUNCEMENT📣 La cadena Viva Resorts considera importante informar que la persona que las autoridades nacionales de salud han identificado como afectada por coronavirus (CORVID-19) es un huésped de nuestro hotel Viva Dominicus Beach. Podemos asegurar que el caso ha sido manejado siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública. La persona en cuestión llegó al hotel sin mostrar ningún síntoma (asintomático) que llamara la atención. Posteriormente mostró un cuadro de gripe leve a moderada, y al día siguiente fiebre moderada. Los servicios de salud y control epidemiológico y de puntos críticos que tiene el hotel permitieron detectar a tiempo la situación de este huésped. De inmediato fue aislado de los demás huéspedes y colaboradores, y se avisó al Ministerio de Salud Pública que envió de inmediato un equipo especializado en el manejo de este tipo de casos, tomó control del proceso y decidió trasladar el huésped a un hospital. Posteriormente los análisis confirmaron que era un paciente con coronavirus. Bajo la supervisión de salud pública, asistidos por los servicios de salud del hotel y sus colaboradores entrenados para proceder en esta situación, y siguiendo el protocolo internacional, el establecimiento ha sido sometido a un proceso profundo de higienización usando productos especiales de última generación. Además, todas las personas que estuvieron en contacto con ese huésped están bajo supervisión del personal especializado del Ministerio de Salud. Al momento de emitir esta comunicación, ninguna otra persona había sido encontrada sospechosa de portar el virus. Viva Resorts, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud Pública, ofrecerá a sus huéspedes y relacionados la información necesaria para orientarlos sobre el seguimiento a este caso y sobre las medidas especiales, si es de lugar, que decidan las autoridades, bajo supervisión y control actuaremos en cada momento.