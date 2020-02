Video:Tema dominicano en el Super Bowl

View this post on Instagram

Pa Arriba Pa Abajo Lento Lento 🌍🌍🔥 Tu sabes como es que andamos? #ASICALAO 🔥🔥🔥🔥 Gracias @jlo @jbalvin @nfl y todos los que siempre creen en mi talento y mis decisiones 🌍🌍 al igual que la canción #LENTO las canciones #SUBELOYBAJALO ft @gianlucavacchi #tuperrojau ft @jonzmen #LAMAQUINITA ft @luiguibleand #Roce ft @markbmusic #COMOSHAKIRA #TRATRA #PERREO #BATEQUEBATE todas esas canciones tienen una muy buena colocación a nivel internacional, y poco que poco se están convirtiendo en hits mundiales 🌍🌍 Si las personas entendieran valoraran un poco más a sus artistas. El dominicano tiene que tratar de que sus artistas sean más apoyados por ellos mismos que por los de afuera 💪 @djalexisprod