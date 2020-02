Analizando palabras de una víctima que defiende su agresor

Diario Libre

Psicóloga explica porque la joven golpeada defiende a su pareja en un video:

“Cuando ella dice ´eso yo me lo busco´ ´yo lo provoco´ ´yo que me busco mis golpes´, eso es parte de lo que dicen las víctimas, porque el agresor, en el lavado de cerebro, le hacen creer a la víctima que ella es la culpable, que ella es que lo provoca y ella termina creyéndoselo, por eso lo repite, porque el agresor le dice ´tú te lo busca´ ´yo te doy porque tú me provocas´”, explica. (Seguir leyendo aquí…)

Relacionado:

Viral – Mujer agredida brutalmente por esposo lo defiende…