Tamara Martínez denuncia maltratos por parte de su jevo

Para los que preguntan que porque publico mis cosas personales aquí esta su respuesta, esta es una persona que le gusta aparentar algo que no es en las redes y le interesa la opinion de los demás, anteriormente a buscado la forma de que yo borre los post que he puesto antes pero vuelve a pasar lo mismo de siempre, maltratos, insultos, calcular calumnia, no prometo que no borrare el post anterior porque no quisiera que esta situación desagradable quede para siempre en mi instagram, pero si se que se quedara por un rato, mas adelante subiré las notas de voz con todas mas cosas que el me dice y un video que me acaba de mandar para chantajearme y que yo quite el post, me graba mientras no sabia que lo estaba haciendo con los pantis al aire mientras yo le cuento a mi mama las cosas que me estaban pasando y de eso hace año y medio… para que se le acabe el chantaje yo subo mi propio video y que sea lo que Dios quiera, nunca se le paga a un chantajista…