Liberan a Don Pañales; pide cacao junto a bailarinas

View this post on Instagram

Saludo buena! por este medio le pedimos disculpa A Todos el pueblo dominicano 🇩🇴 por los ocurrido este pasado lunes 11 Febrero donde 2 bailarina y yo detuvimo El Trasito 🚕🚗🚌🚎🚓🚑🚒 En Medio Puente FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (la 17) Por Los cual no sentimos sumamente abegosando y arrepentido por todo esto. Prometemos no volver Hacer Tal Fechoría Le Pido PERDÓN A @digesettrd @ministeriospublico @santiagomatias @elfogontvshoww @elpelucheradio @eldotolnastra @mundordtv @policiard #elñatoinc #Mamidametuleche #marketing #tendecia @la_fabulosa29_rd 💃 @thu_pituchanty0722 💃