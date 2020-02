Las 5 realidades de ser un Youtuber

View this post on Instagram

A primera vista ser un youtuber puede parecer una ocupación simple y hasta divertida, pero la realidad de esta ocupación es otra y va más allá de simplemente sonreír ante la cámara. No se trata de un trabajo con horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde con un sueldo asegurado cada quincena. Un youtuber generalmente empieza desde cero y su principal objetivo es crear contenidos constantemente que logren atrapar la atención e imaginación del espectador para poder mantener su canal a flote. Para hablar más sobre las realidades de esta ocupación, el consultor digital Mite Nishio (@mitenishio) conversa con Víctor Díaz (@marcianotech), youtuber dominicano creador del popular canal Marcianotech. . Amplía esta nota en nuestro portal web. #DL #DiarioLibre #Actualidad #EstilosRD