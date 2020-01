Video: Policías hieren a sacerdote en Fantino

View this post on Instagram

Agentes policiales hirieron de un balazo en el pie derecho al vicario de la Iglesia Católica de Fantino, Theo Jean, durante una manifestación pacífica que se desarrollaba en reclamo de la reconstrucción de una carretera. El cura, de ascendencia africana, recibe asistencia en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, ubicado en el Pino, La Vega. De acuerdo a Sor Miledys Cruz, los galenos que asiste al padre Theo, le informaron que la bala penetró el pie derecho y afectó parte del hueso, razones por las que era intervenido quirúrgicamente en la mañana de este jueves. Para más información visite nuestro portal www.n.com.do #Ndigitalmultimedia #NDigital #Internacionales