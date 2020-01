Video | Traslado de Rochy RD al hospital

View this post on Instagram

Fueron filtradas en las redes sociales las imágenes del cantante de música urbana Rochy RD siendo trasladado al hospital José María Cabral y Báez, de Santiago, después de sufrir un grave accidente de tránsito en Navarrete. El accidente, donde el vehículo en el que viajaba el cantante urbano terminó destruido, ocurrió en la comunidad Pontón, municipio Navarrete, Santiago. Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito y el estado de salud. Trascendió que, otras personas, además del artista, resultaron heridos en el hecho. . Lea más de esta nota n nuestro portal web. Video: fuente externa #DL #DiarioLibre #Actualidad #RochyRD #AccidentedeTransito #Revista