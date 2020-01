Músico de El Torito se desmaya en pleno concierto

View this post on Instagram

Producto del agotamiento físico, Franklin Frías, conguero de la agrupación de Héctor Acosta, se desmayó anoche durante la presentación en el club Naco. El músico fue trasladado hasta la plaza de la Salud y luego de un chequeo se envió a descansar a su casa, una fuente informó que señor frías no se había alimentado bien durante el día de ayer. Ante su caída unos médicos que encontraban en la fiesta le revisaron los signos vitales. Pronta recuperación para Franklin.