El ‘mini Picasso’ que cautiva al mundo y se forra en cuarto

Letzte Woche war ich eingeladen bei Manuel Neuer und seiner Stiftung #manuelneuerkidsfoundation! Wir haben zusammen ein Bild gemalt und es für ein guten Zweck versteigert. Der Erlös kommt zum Teil der Manuel Neuer Kids Foundation zu gute. In kürze werden Edition zum Verkauf angeboten, jedes ist Hand übermalt und signiert von Manuel und Mikail. Vielen Dank an die Manuel Neuer Kids Foundation und dem renommierten Kunsthändler Marcus Schäfer (kunstart.net) Infos: www.mikailakar.de ———- Last week I was invited by Manuel Neuer and his foundation #manuelneuerkidsfoundation! We painted a picture together and auctioned it for a good cause. The proceeds go partly to the Manuel Neuer Kids Foundation. In a short time editions will be offered for sale, each one hand painted and signed by Manuel and Mikail. Many thanks to the Manuel Neuer Kids Foundation and the renowned art dealer Marcus Schäfer (kunstart.net) Info: www.mikailakar.de #mikailakar #mikailsgalerie #manuelneuerkidsfoundation #kunstart.net