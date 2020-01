Meet Up:Google Local Guides Dominicana

Saludos saludables de este lado de la pantalla Maricha Martínez Sosa. Hace algunos meses tuve la dicha de que Google me seleccionara para irme GRATIS a California a una experiencia inolvidable. Todo gracias a mis contribuciones dentro del programa Local Guides. En ese momento fue la única de mi país y me quedé con el deseo de que la República Dominicana tuviera una representación mayor, por ello he montando dos iniciativas:

1. Crear @localguidesdominicana:

Una cuenta informativa para unir a todos los Google Local Guides de la República Dominicana, si ya eres uno o te gustaría serlo, sigue @localguidesdominicana en Instagram y arranca a preguntar.

2. Armar un «meet up»:

Ya tenemos fecha, lugar y hasta chulería para nuestro primer encuentro oficial. La cita es este jueves 30 de enero en André’s Carnes Malecón. Debes reservar tu cupo en Clic aquí ahora…

¿Qué haremos? Hablar, compartir trucos y responder todas las dudas que puedas tener respecto a Google Maps, Local Guides Connect y el programa de Local Guides en general, incluyendo el cómo fue que Google me eligió (y cómo este año pudieras ser tú).

Un corito chulo: Los primeros 20 en llegar, tendrán una picadera de degustación, cortesía de André’s Carnes Malecón y un trago de bienvenida.

Así que ya sabes, este es tu chance de formar parte de algo nuevo y de acompañarme en el primer encuentro oficial que pretende unir a los Local Guides de nuestro país.

Para más información escríbeme al maricha.ms@gmail.com

Si quieres leer más sobre mi experiencia visita: