¿Por qué ir al junte de Google ‘Local Guides’ mañana en la capital?

Cuando publicamos sobre Local Guides Dominicana uno que otro curioso me preguntó: ¿para qué ponerme a hacer eso? que de qué me servía meterle energía a intentar conectar gente con la esperanza de ver klk… La respuesta es sencilla: envidia (de la buena).

¿Por qué quiero hacer esto? Porque cuando estuve en la actividad programada por Google, en California, me di cuenta de que, mientras yo era la única representante de la República Dominicana, otros países tenían equipos consolidados, con gente que no solamente se conocía, sino que había desarrollado relaciones que trascendían las contribuciones que cada uno hace a Google Maps. Entre ellos no solo vi vínculos de amistad, sino también interesantes debates y discusiones de negocios. Y ahí fue que experimenté aquella sensación de «yo quiero eso».

Tras mi retorno al país y luego de darle mucha mente, me di cuenta de que necesitábamos un punto de encuentro así que di los primeros pasos para hacer uno, de manera virtual. Creé una cuenta llamada @LocalGuidesDominicana en Instagram https://www.instagram.com/localguidesdominicana/ y escribí algunos consejitos. El paso siguiente: ponerle fecha y lugar a un evento, y esperar a que se unieran algunas personas.

Ahí entró la suerte, pues fue cosa de comentarlo con la gente correcta para acabar contando con un invaluable apoyo. Así, como por arte de magia se me unieron:

Remolacha.net , uno de los mejores aliados que se puede tener en RD para hacerle llegar esta invitación a gente como tú.

Andrés Carnes Malecón , un restaurante recién estrenadito que nos prestará su fresca y amplia terraza con brisa marina para ser la sede de nuestro primer encuentro. Ellos, además de abrirnos sus puertas, van a regalar una rica degustación a las primeras personas en llegar al evento.

Y así, aquello que comenzó por “envidia”… Pero de la buena ha tomado forma y ya tenemos la dicha de haber sido destacados dentro de un listado oficial que básicamente presenta a los meet-ups más interesantes de todo el mundo. Y, para colmo conseguimos un patrocinador que le brindará la cervecita de bienvenida a los que lleguen más temprano.

¿Ya reservaste tu cupo? La cita es este jueves 30 de enero, a partir de las 7pm en Andrés Carnes Malecón. ¡Aún tienes tiempo para ser parte de esta experiencia! Dale click aquí: https://maps.google.com/localguides/meetup/3696f6d1dd424f638c7bf23e8f1ce027