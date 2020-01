La Jeva Belen:Alexandra MVP lleva juguetes a niños de escasos recursos

View this post on Instagram

hemos decido llevar alegría a los niños de Los 800TA de Los Ríos. En ellos está el presente y el futuro de la nación. Gracias a Dios por permitirme llevarles felicidad. ❤️❤️ Nada es más gratificante que ver esos rostros llenos de alegría. ¡Que vivan los niños! 👫👩🏼‍🤝‍👩🏾👨🏽‍🤝‍👨🏿 @griselsanchez4