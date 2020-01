View this post on Instagram

Vamos hacer esta foto viral ya que no pude terminarla estando vivo Kobe vamos hacerla virar etiqueta a ese pana que era fanático de Kobe Tagea a @santiagomatias @alofokemusicnet @somostopopointcanal42 @pakitinozuna @papasecreto @kikoelcrazylm @edwin_flow05 TEGEA ESTÁ FOTO #Alofoke