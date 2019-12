Momento en que matan al tirador de Moscú

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) está considerando el ataque a su sede en Moscú que mató a un empleado como un «acto de terrorismo», informaron los medios rusos.

El tiroteo fue cometido por un hombre armado solitario, dijo el servicio de prensa del FSB, desestimando los informes de los medios de comunicación de que el atacante logró penetrar las instalaciones del edificio del FSB.

Los informes anteriores de al menos tres atacantes, que irrumpieron en la oficina del FSB y participaron en un tiroteo con los agentes de seguridad, resultaron ser inexactos también.

El FSB confirmó que uno de sus operativos murió en el ataque. Anteriormente, el Ministerio de Salud de Rusia dijo que dos oficiales fueron «gravemente heridos» durante el tiroteo, pero no quedó claro si el fallecido es uno de ellos.

This footage allegedly shows Moscow shooting suspect taken down

— RT (@RT_com) December 19, 2019