Raulín Rodríguez ‘ta claro como El Bachatú

La provincia de montecristi, pero sobre todo el distrito Municipal de Santa María, nos sentimos olgullosos por que allí nacieron los tres Bachateros que modernizaron el género que hoy todo el mundo baila, canta y conoce con el nombre de "Bachata". Luis Vargas, Anthony Santos, y Raulin Rodríguez No quitándole el mérito y respeto que merecen los viejos Robles de la bachata cómo José Manuel calderón, Luis segura, Ramón cordero, Leonardo Paniagua Blas durán, entre otros, que fueron los creadores del ritmo, debemos admitir que Luis, Antony y Raulin, fueron los que revolucionaron la bachata, los que le quitaron la clasificación de "Música de guardia" o "música de cabaret de mala muerte" como muchos la tenían en la sociedad dominicana, y la convertimos en música de salón y de teatro, nos adueñamos de la radio dominicana. Recuerdo que cuando salía un Cassette de una producción, la gente hacían filas para comprarlos. Además fuimos los primero en internacionalizar el ritmo, haciendo giras y colocando la bachata en emisoras fuera de nuestro país. De mi parte puedo decir que el tema " Medicina de amor" de mi interpretación y autoría, fue el primer hits musical de un bachatero que ocupó los primeros lugares de popularidad en México, gran parte de los Estados Unidos, entre otros países. Luego de nosotros, se le suman a nuestra generación, grandes intérpretes tales como, Frank Reyes, Joe Veras con su producción " el hombre de tu vida, el chaval con " Carmencita" Teodoro Reyes quen fué el primer bachatero en ganar un premio casandra, Zacarias Ferreira con su éxito " si tu me dices ven" Yoscar zarante, Kiko Rodríguez, Elvis Martínez, Monchy y Alexandra, todos ellos tuvieron un aporte intangible en el ámbito internacional. Y por último, llega la tercera generación de la Bachata, con el nacimiento de el grupo Aventura y o Romeo Santos, quienes se encargaron de que nuestro género Fuera Mundial, llevándolo a países donde la bachata nunca había llegado y llenando estadios en sus presentaciones. En esta generación hay que destacar el trabajo de Prince Royce, quien también ha puesto nuestro género en alto. Tú Cacique 🎼👍🏻 . Arriba la Bachata!!!! #raulinrodriguez