La DNCD apresó a cantante urbano Químico Ultra Mega

Zona Colonial | La Dirección Nacional de Control de Drogas, apresó al cantante urbano, Químico Ultra Mega, durante un evento en un bar. – De acuerdo con una fuente de la DNCD, el artista urbano fue arrestado por incitar al consumo de sustancias ilícitas. – Se encuentra detenido en la fiscalía del Distrito Nacional. . . Amplíe los detalles de esta y otras informaciones a través de nuestra página web www.antena7.com.do o nuestro canal de YouTube Anoticias7. #AN7