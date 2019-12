Video: Policía anti-hookah se le mete el diablo

View this post on Instagram

Agente policial rompe hookakh y amenaza de muerte a joven de Herrera REVISTA 110, SANTO DOMINGO.- Un miembro de la Policía Nacional amenazó de muerte a un joven que junto a otros compartía tragos y fumaban hookakh, en un hecho registrado en el sector El Café de Herrera, según ha trascendido. “Tú te acomoda muy bien.. Sigues actuando así”, se escucha al agente decirle al joven, antes de tomar una hookakh y estrechársela al piso y decirle “tú quieres que yo te mate, eh, dime, tú eres tiguere?”. En el audiovisual se observa al uniformado también estrellar una silla propiedad de los jóvenes, antes de montarse en una motocicleta y emprender la huida junto a otros policías. Se desconoce los motivos por los que el agente actuó de esa manera.