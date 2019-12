Ojo con las pasas y las mascotas

View this post on Instagram

Al llegar la época navideña es costumbre añadir pasas virtualmente a todo desde pastelones hasta ensaladas. . . Pero no obstante una gran cantidad de personas (incluyéndome) las detestamos en platos que no sean postres, pueden representar un riesgo para nuestras mascotas. . . La toxicidad de la uva y las pasas (uvas secas) está bien documentada en perros. Aunque todavía no se conoce la sustancia exacta que causa la reacción tóxica, los perros no deben comer uvas y pasas porque incluso pequeñas cantidades pueden resultar fatalmente tóxicas para un perro. . . El hecho de que se añaden a muchos platos salados y la carne molida puede ser un riesgo para las mascotas. . . Las pasas son dañinas para los perros porque una de las complicaciones más graves de su toxicidad es que pueden causar daño renal grave que conduce a insuficiencia renal aguda (repentina) con falta de producción de orina (anuria). . . Sin embargo, la insuficiencia renal no se observa en todos los perros después de la ingestión de uvas o pasas, y nuevamente, la razón por la cual algunos perros se ven afectados en exceso, mientras que otros no, todavía se está estudiando. (DiBartola, Stephen P. (2012). Fluid, electrolyte, and acid-base disorders in small animal practice 4th ed.) . . Así que por amor de dios, por respeto a las mascotas y por que son una afrenta a la buena cocina ¡suelta esas pasas por favor😂!