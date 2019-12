La aclaración de El Bachatú

Publicado en la cuenta de Instagram de Anthony Santos

«Ante esta buena noticia con respecto a la bachata, estoy viendo diversas opiniones de personas que no tienen la más mínima idea de lo que es la verdadera bachata, sus orígenes, su impacto en momentos sumamente importantes, determinantes y cruciales para su real desarrollo y evolución global hoy en día. Debemos entender las realidades, que están ahí latentes he invariables; aunque el género fue creado por grandes estrellas sumamente importantes, pues “SI NO NACE NO HAY NADA”; DESPUES DE AHÍ, DEL TRABAJO DE LOS VIEJOS ROBLES DE LA BACHATA, hay que reconocer que el motor real que dio paso a la bachata para que esta se desarrollara de manera firme y contundente a nivel general, fue propiciado por el maestro LUIS VARGAS (con el aporte de sus grandes éxitos que marcaron toda una época), “BLAS DURAN Y SUS PELUCHES” aportando bastante en su estilo al hacer bachata y merengue de cuerda, luego un servidor ANTHONY SANTOS, da el paso a la sonada a nivel general (radio FM) y lugares donde nuestra clase social la tenian reprimida, a lo cual años más tarde RAULIN RODRIGUEZ le dio un repunte de importacia capital a ese estilo que se le puede llamar clasificación “A”, apto para todo público o toda la familia; a partir de ahí es que entonces continúa el bombardeo de grandes estrellas que se encargaron como discípulos de fomentar y expandir nuestro género, como son: Frank Reyes, Joe Veras, Yoskar Sarante, Kiko Rodríguez , Luis Miguel del amargue ,Teodoro Reyes, El Chaval, Zacarías Ferreira, Elvis Martínez , entre otros; sin dejar de citar el protagónico papel jugado por Romeo Santos para expandir nuestro genero en todo el mundo 🌍, seguido años más tarde por Prince Royce.

OJO 👁: estoy hablando de la verdadera “BACHATA y “ BACHATEROS”. Y como en la pelota “LOS NÚMERO ESTÁN AHÍ” ellos hablan por sí solos..»

