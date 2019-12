Luchador simpatizante de Trump se burla de su rival nigeriano antes de la pelea y este le rompe la mandíbula sacándolo del octágono por 6 meses. (Seguir leyendo…)

Chequea el video relacionado:

Daaaaamn Usman finished Colby!! Good stoppage. Colby's face and jaw were fucked. I can't believe I'm saying this but props to Colby for fighting his ass off with a possibly broken jaw. Great fight. pic.twitter.com/JG087FweYf

