“Me dieron golpes, he sido maltratado y humillado”

El doctor Wazar Gómez, quien fue detenido este sábado mientras realizaba una protesta pacífica sobre el cáncer y las enfermedades mentales en San José de Ocoa y que por orden del presidente Luis Abinader fue liberado, expresó en un video colgado en sus redes sociales que en el destacamento policial recibió maltrato físico.

“Cuando salí, me tomó el servicio del DNI, me dieron golpes, me llevaron a la cárcel y le dijeron a unos presos que estaban ahí que me golpearan. He durado un día entero preso, maltratado y humillado y yo soy un ciudadano que no ha faltado a la ley”, indicó el doctor Gómez.