Ricky Rubio anuncia su retiro de la NBA

Ricky Rubio anunció su retiró de la NBA el jueves tras 12 temporadas en la liga. «Quería publicar este mensaje hoy porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin», escribió el base español en X. (Seguir leyendo…)

Mira su comunicado completo:

Hola

El 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro. En cierto modo sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no estaba bajo el control de la situación. Al día siguiente decidí dejar mi carrera profesional. Un día, cuando sea el momento adecuado, me encantaría compartir mi experiencia completa con todos ustedes para poder ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo en privado por respeto a mi familia y a mí mismo, ya que todavía estoy trabajando en mi salud mental. Pero soy

Estoy orgulloso de decir que estoy mucho mejor y mejorando cada día.

Quería publicar este mensaje hoy porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin. Todo empezó en junio de 2009, la noche del draft en Nueva York. Qué sueño. Después de jugar 12 años en la liga, con todos sus altibajos, he coleccionado muchos buenos recuerdos y grandes

relaciones. Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland. Guau. ¡Gracias! Mención especial a Cleveland. Mi último hogar. Sé que la forma en que terminaron las cosas ha sido difícil. Nunca podría haber imaginado que el año se desarrollaría de esta manera, pero tienes una organización increíble, con Koby y JB, quienes han sido extremadamente respetuosos y comprensivos con mi situación y cuidarme como persona.

¡Gracias a todos por el amor y el apoyo!