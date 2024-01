La carta de Raphy Pina para Vida Isabelle

Carta anticipada: Tal vez no podemos compartir como quisiera, tal vez jamás entenderás lo duro que fue tener que separarme de mis amados, y pocas veces al mes verl@s x unas horas. Pero la bendición de sentirlos cada vez que entraban y los veía es suficiente para aguantar como un varón y darle gracias a DiOS por permitir que eso sucediera por que no todos aquí tiene esos recursos económicos o una familia que NO FALLE los días de visita.

Y si creces y te intentan confundir sobre tu Papá , aquí te dejo escrito desde ahora, que tal vez, todo lo que dijeron era cierto, tal vez todo lo que dijeron era falso, nunca le di importancia a los que hablaban sin saber por que no me beneficiaba por ningun lado.

Lo que nunca pondrán en duda es el amor , respeto, lealtad y dedicación que tuve con mis seres amados incluyendote desde el día que supe que venias a la VIDA. Gracias a La madre de esta niña que JAMAS JAMAS JAMAS Olvidaré como la sostuvo firme este tiempo, como siguió con sus responsabilidades y aunque la gente ni entienda el proceso solo el de criticar si Ganó, y no fama o millones de dolares por que ya los tiene, ganó lo que pocos entienden y/o reciben ; LEALTAD , AMOR y ADMIRACION más allá de una canción.

LOS AMO

Recuerdos de 1- 14 -24 Butner NC Creando Memorias hermosas en Momentos difíciles que lo convierten en recuerdos únicos. Bendiciones a los que oran por un desconocido. Dios es Bueno.