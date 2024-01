Esposa de Luis Vargas agradecida

Judith Valdez por Instagram: Quiero tomar un momento para expresar mi inmenso agradecimiento. Antes que nada quiero darle las gracias a Dios por su infinita misericordia conmigo. En medio de la incertidumbre y el miedo sentí su amor y su paz llenando mi corazón.

Lo que comenzó como un pequeño problema terminó con una cirugía y al final con tres diagnóstico. Le doy gracias a Dios por verme puesto tan increíble doctora @dra.felipeportorreal que se a entregado a mi cuidado y bienestar desde hace 6 meses pero a la vez a su increíble equipo de médicos que me hicieron sentir tranquila todo el tiempo durante la cirugía. Quiero agradecerles a ellos por el amor y la dedicación que pusieron en cada paso para que todo saliera bien.

A mi esposo @luiselreysupremo agradecerte de todo corazón por estar a mi lado durante todo este proceso. Tu apoyo incondicional y tu presencia han significado más de lo que las palabras pueden expresar. Incluso cuando me resistía a la idea de operarme estuviste a mi lado brindándome fuerza y amor.

A mi hija @luisannavv10 tu cuidado me haz hecho sentir muy afortunada Y a mi nuera @jhanna_angels no tengo palabras para agradecerte por tu incansable búsqueda de un donante para mí. moviste cielo y tierra y estoy verdaderamente agradecida contigo por todo lo que has hecho.

A todos ustedes que me han brindado sus oraciones y pensamientos positivos nunca tendré palabras suficientes para expresar mi gratitud. Me siento bendecida y afortunada de tener a tanta gente maravillosa a mi alrededor y de contar con todo ustedes los admiradores de mi esposo (los supremista) que lo siento como una familia gracias por su apoyo ha sido un regalo invaluable que llevo en mi corazón.