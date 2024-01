El jueves, los Yankees de Nueva York sorprendieron a propios y extraños una vez que se supo que habían llegado a un acuerdo con el diestro veterano abridor, Marcus Stroman. El pacto fue por dos temporadas de MLB a cambio de 37 millones de dólares. Tras enterarse que en la campaña 2024 será compañero de Stroman, Juan Soto reaccionó en redes sociales a la nueva contratación de los Yankees.

Soto no olvida que en junio del año pasado durante un juego entre Padres de San Diego contra los Cubs de Chicago, Stroman se burló de él cuando le perreó un ponche imitando su famoso movimiento mejor conocido como ‘shuffle’. A continuación la respuesta de Soto y el video de aquel enfrentamiento entre ambos:

“Ahora haremos el ‘shuffle’ juntos”, dijo Juan Soto en respuesta a un tuit en el que el portal de MLB Network recordó aquella ocasión en la que Stroman se burló del jardinero quisqueyano cuando este le recetó un chocolate vistiendo el uniforme de los Frailes. (Seguir leyendo…)

Juan Soto commented on this video of a him and Marcus Stroman on Instagram saying “we shuffle together now” 🤝

(via IG/mlbnetwork) https://t.co/DCEoWHBrsK pic.twitter.com/v2obt09mYO

