José Guillermo Sued ya puede caminar (video)

Pamela Sued por Instagram: Les presento el gran espectáculo «El Chichí Caminador» [me escapé literalmente por 24hrs a Barcelona para abrazar a los míos]. Para ustedes que a diario me preguntan por mi papá… mírenlo ahí. Esta vez me sorprendió él a mí.

Hace 3 semanas estuve aquí y el aún no lograba caminar solo. Es sorprendente todo lo que se puede lograr cuando hay Fé y voluntad [ más el acompañamiento de grandes profesionales].

Orgullosa de ti pa’ apuesto a ti hoy y siempre.

Te amo hasta el infinito y más allá.