Barack Obama gana otro Emmy

El ex presidente Obama ganó su segundo Emmy y John Mulaney ganó su tercer domingo en la segunda noche de los Premios Emmy de Artes Creativas, informa AP. Obama ganó el Emmy al mejor narrador por su serie documental de Netflix, Working: What We Do All Day, repitiendo en una categoría que ganó anteriormente por narrar una serie de Netflix sobre parques nacionales. También tiene dos premios Grammy por su trabajo de voz en los audiolibros de sus dos memorias.

El expresidente, que no estuvo en la ceremonia en el Peacock Theatre de Los Ángeles, venció a sus compañeros nominados Morgan Freeman, Angela Bassett, Mahershala Ali y Pedro Pascal en la que fue, con diferencia, la categoría más repleta de estrellas de los Creative Arts Emmys. un maratón de entrega de premios de dos noches que rinde homenaje principalmente a artistas, miembros del equipo y artesanos menos famosos de la televisión.

Mulaney ganó su Emmy por escribir en su especial de Netflix, Baby J, en el que su trabajo dio un giro más oscuro y abordó su adicción a las drogas y su recuperación. «No puedo esperar para mostrarle este premio a nuestro hijo en un especial que nunca jamás podrá ver», le dijo Mulaney a su compañera Olivia Munn, con quien tiene un hijo de 2 años, al aceptar el premio. Los Creative Arts Emmy, que comenzaron el sábado y finalizaron el domingo, son un precursor de la ceremonia principal de los Emmy que se transmitirá a las 8 p.m. el 15 de enero por Fox.

Fuente: newser