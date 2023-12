Un toro suelto en Nueva Jersey (video)

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.–Un toro suelto en los rieles del tren de la estación Newark Penn causó estragos entre los pasajeros de NJ Transit el jueves por la mañana, provocando retrasos y caos mientras los equipos trabajaban para acorralar al animal.( Seguir leyendo…)

📹 Dale un vistazo al video aquí:

Newark Penn Station | Bull takes over the tracks after Feds indicate cuts are likely coming in 2024 pic.twitter.com/zbwRr3qZa9

— Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) December 14, 2023