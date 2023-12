Hombre vestido de Santa Claus muere al caer de edificio en Rusia (video)

En un desafortunado suceso en Rusia, un Santa Claus, conocido como «Abuelo Frost», perdió la vida al caer desde un edificio, más de 73 metros de altura, mientras intentaba realizar un truco frente a niños sorprendidos en la ciudad de Chelyabinsk.

El escalador, vestido con el característico atuendo navideño, tenía la intención de descender con cuerdas desde el edificio y saludar a los niños que se encontraban debajo, pero el acto salió trágicamente mal.

El incidente ocurrió frente a una multitud que se había reunido alrededor de un árbol de Navidad, incluyendo al propio hijo y pareja del Santa Claus fallecido. La caída desde más de 73 metros resultó en la pérdida instantánea de su vida, dejando a los presentes en estado de shock. (Seguir leyendo…)

Russia – A stunt headed south

Santa Claus falls from 24th floor in the Chelyabinsk city yesterday, the man was supposed to pull a stunt climbing down to the balcony for kids' surprising party.

Pedestrians cheered out the deadly fall thinking it was a Christmas stunt. pic.twitter.com/doZnD1pq9P

