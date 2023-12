Emotiva carta de Don Omar

Don Omar: carta abierta al género que me hizo quien soy.

Encontré esta foto y siento la necesidad de compartir algo que necesitas escuchar. En esta foto estamos dos caballeros que desde el primer día que nos conocimos nos respetamos. Dos líderes a quienes seguían las multitudes en nuestra isla y que comenzamos a llevar nuestra música alrededor del mundo. Dos soñadores, dos incansables que nos convertimos en ejemplos a seguir por niños, jóvenes, adultos y por aquellos que nos vieron desde su tercera edad comenzar a cambiar el mundo desde nuestro amado Puerto Rico. Dos jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer los rincones del planeta gracias a su música, saben que pienso yo que nos distanció? Tienen idea de lo que ocasionó este feudo que separó bandos desde nuestra isla hasta lograr hacerlo alrededor del mundo? Aférranos a nuestro propio entendimiento, malas conversaciones que corrompieron las buenas costumbres y sobretodo la falta de Dios en nuestros corazones. Género que tanto amo y que me convertiste en lo que soy te digo lo siguiente: no hay sabor a victoria si se pelea sin honor. No existe dignidad si un rey no puede vencerse primero antes de querer vencer a sus enemigos. Mas importante aún, líder no es quien tiene el puesto sino quien puede aportar al crecimiento del equipo. Hago un llamado an mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agente de cambio para el crecimiento de nuestro música. Comenzamos en una pequeña isla y hoy el mundo nos conoce gracias a quienes antes que nosotros nos influenciaron. Seamos el ejemplo de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo. Quizás muchos no están de acuerdo conmigo pero yo vivo de nadar en contra de la corriente para preservar mi legado y descendencia. No hay gloria en la batalla en contra de los tuyos, pelea por crecer no por simplemente conquistar. Este es un llamado a la sabiduría, cordura, altura y respeto de parte de su más agradecido integrante.

Con todo mi respeto,

William “Don Omar” Landrón (gracias a ustedes)