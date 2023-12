“Estos son los partidos que dan campeonatos”

Los Tigres del Licey ganaron la serie particular a las Águilas Cibaeñas 6-4 tras lograr la victoria en el último partido de la temporada entre los rivales históricos en un encuentro que según el capitán Emilio Bonifacio, mostró la identidad de campeones del conjunto azul. “Estos son los partidos que dan campeonato, no nos rendimos. Apoyamos a Jairo que lamentablemente no pudo sacar los tres outs en el noveno, eso es lo que hacen los equipos campeones, venir de atrás”, expresó. (Seguir leyendo…)