Arcángel: ‘No soy amigo de Anuel, pero tampoco su enemigo’

Austin Agustín Santos, ​mejor conocido por su nombre artístico Arcángel, confirmó que Anuel AA no es su amigo, pese a ser del mismo país y tener bastante relación en la industria. Durante una entrevista con Tony Dandrades, le preguntó si era amigo de Anuel, a lo que él le respondió con un rotundo “No”.

“Tampoco soy su enemigo, no le deseo mal porque ese no es mi súper poder, ese no es mi especial , no es el odio, el especial es el amor de verdad y la buena vibra, yo me defiendo , soy muy bueno defendiendo, ayudo a la gente , lamentablemente he tenido que defenderme. No le deseo mal la verdad”, expresó el artista.

De inmediato sus miles de seguidores comentaron el material audiovisual : “Qué fuerte”, “Arcángel si es real hasta la muerte” , “Sinceridad”, “El mejor de todos”, “se dijo” , “Bravo Arcángel”. (Seguir leyendo…)