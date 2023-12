Amelia Alcántara sobre la muerte de su hermana

Luego de darse a conocer la noticia sobre la muerte de una hermana de Amelia Alcántara, la comunicadora confirmó la información que empezó a circular el lunes a raíz de su ausencia en el programa radial «Fogaraté».

La modelo e influencer aseguró que regresará este miércoles a sus labores para cumplir con sus compromisos comerciales con las empresas que la han contratado como imagen, a las cuales externó sus disculpas.

«Con un nudo en la garganta por la tristeza que me embarga a mi familia y a mí, decido como creyente de Dios no cuestionar sus planes aunque duelan, pero hay vacíos que nunca se llenan. Lamentablemente en el medio en el que me desenvuelvo debo cumplir con los compromisos ya pautados», dijo en su Instagram. (Seguir leyendo…)