La Miss República Dominicana 2013, Yaritza Reyes, ya es una mujer casada. La modelo sorprendió al anunciar que contrajo matrimonio con su prometido, el empresario y escritor polaco Marek Zmyslowski. La modelo no dio más detalles de la ceremonia. Por su parte, Marek Zmyslowski dijo en sus redes sociales: “I married my best friend (me casé con mi mejor amiga)”. (Seguir leyendo…)

*Mira el post de Yaritza Reyes: