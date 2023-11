¿Por qué República Dominicana y Colombia lideran el turismo internacional de LatAm?

La recuperación del sector turístico ha avanzado de forma continua desde que pasaron los peores momentos de la pandemia del Covid-19. Así es como Algunos países latinoamericanos ya están igualando las cifras que tenían en 2019al menos en algunos indicadores.

El informe más reciente fue presentado por la firma de análisis ForwardKeys, que demostró que República Dominicana encabeza la lista de destinos globales con mayor desempeño entre enero y agosto de 2023, con un 14% más de visitantes respecto a 2019 recibidos por vía aérea, seguido de colombia y mexico, con un 5% más cada uno. Grecia y Arabia Saudita aparecen a continuación.

A República Dominicana más de siete millones de viajes internacionales llegaron a República Dominicana hasta agosto, y el gobierno espera que la cifra alcance los 10 millones a finales de año, ya que sólo en agosto llegaron al país 782.000 personas, según el Ministerio de Turismo. El país también lidera el indicador de mejor desempeño post-recuperación, completando esta lista Costa Rica, Aruba, Jamaica y Puerto Rico.

“El informe muestra que Colombia está experimentando un renacimiento del turismo, superando los niveles previos a la pandemia. Además, el análisis explica que superamos en un 5% más las llegadas de viajeros internacionales, dejando atrás no solo a nuestros pares de Sudamérica, pero también superando a destinos altamente competitivos a nivel mundial como México, Perú, Brasil, Argentina y Chile.“dijo Carmen Caballero, presidenta de ProColombia sobre los datos de ForwardKeys.

La recuperación del turismo es clave para las economías

Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resaltan que previo a la pandemia, el sector de viajes y turismo generaba más de 566.6 mil millones de dólares de valor agregado, más de 26 millones de empleos, más de 99.8 mil millones de dólares de exportaciones y más de 53.35 mil millones de dólares de inversión en los 26 países prestatarios de esta organización.

Asimismo, se precisó que el sector representó más del 10% del PIB y del empleo para entre 12 y 15 de los 26 países prestatarios del BID. Mientras tanto, representó más del 25% del PIB y del empleo total para 4 de los 26 países.como escribió en un blog Olga Gómez García, economista del desarrollo especializada en el sector de viajes y turismo.

Los datos de ForwardKeys también están respaldados por publicaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que revelaron a mediados de año los cinco países de la región que más turistas del exterior recibieron en 2022, y que marcaron tendencia para 2023:

México: 38,33 millones de turistas

República Dominicana: 7,16 millones

Colombia: 4,4 millones

Argentina: 3,89 millones

Brasil: 3,63 millones

América Latina es 85% de recuperación de la pandemia y la OMT considera que 2024 será el año de la recuperación total, según el director de Turismo para las Américas de la OMM, Gustavo Santos.

Colombia, líder en Sudamérica en llegadas de viajeros internacionales

Los datos más recientes sobre viajeros internacionales indican de 4.198.801 turistas procedentes del extranjero Visitaron el país entre enero y septiembre, cifra que supera en un 29,3% la cantidad de viajeros registrados durante el mismo período de 2022. cuando ingresaron al país 3.247.698 personas, según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“El éxito de Colombia subraya la importancia de la conectividad. Su expansión ha hecho que la capacidad de asientos crezca muy por encima de los niveles de 2019 (+31%), impulsando la conectividad con los mercados de larga distancia y regionales/estadounidenses”, dijo ForwardKeys, a pesar de que en 2023 dos aerolíneas abandonaron el mercado por condiciones financieras (Viva Air y Ultra Air).

De ese total, 2.846.773 turistas fueron extranjeros (no venezolanos); otros 945.592 corresponden a colombianos residentes en el exterior; 171.648 fueron venezolanos de descanso y recreación, y otros 234.788 fueron pasajeros de cruceros internacionales.

“Recibimos como una señal muy positiva que, desde septiembre de este año, solo quedan poco más de 500.000 viajeros para igualar el número de visitantes en 2022, que fue de 4,7 millones. Este número aumentará significativamente durante la temporada de fin de año.”, explicó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña.

¿Qué pasa en el resto del mundo?

El estudio de FowardKeys también explica que en América del Sur la recuperación ha avanzado desde 2022, pero todavía está un 19% por debajo de las cifras de 2019 debido a las altas tarifas aéreas y la conectividad limitada.

Pero hay tendencias clave en la industria: mientras en 2022 el Caribe y el sur de Europa dominaban la lista de destinos más recuperados por la demanda de viajes a destinos de sol y playa, en 2023 hay una mayor diversificación en los patrones de viaje. viajar con destinos en Medio Oriente y África.

Además, Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se encuentran en proceso de recuperación, acercándose a niveles previos a la pandemia de Covid-19. impulsado por el aumento de los viajes entrantes desde Estados Unidos y Rusia.

