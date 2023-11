Despertó del coma y acusó al jevo de tirarla de un quinto piso

Argentina.- “No me caí ni me tiré. Él me pegó y me arrojó por la ventana”, fueron las palabras de Sofía Tunno (21) al despertar luego de un mes en coma. Y una prueba clave surgida en las últimas está en línea con ese relato. El resultado del estudio genético sobre las manchas recogidas aquella noche en el departamento de La Plata confirmó compatibilidad con la sangre de la víctima, lo cual refuerza su versión y contradice la de su novio. (Seguir leyendo…)