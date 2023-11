Manolo Ozuna pide perdón a Cheddy García

El comediante Manolo Ozuna aprovechó las cámaras de su programa para pedirle perdón a su excompañera Cheddy García luego de estar distanciados durante muchos años y tener una supuesta enemistad.

“Por ejemplo en el caso de Cheddy si ella siente que de alguna manera que yo le he afectado en algo, yo le pido perdón, le pido todo el perdón del mundo, que me perdone porque me intención y el que me conoce lo sabe, que en privado y en silencio le he deseado las mayorías de las bendiciones a Chelsy” afirmó Ozuna. (Seguir leyendo…)