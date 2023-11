Australiana surfea la ola más alta y bate récord Guinness

La australiana Laura Enever batió el récord femenino de la ola más alta surfeada sin la ayuda de un jet-ski (moto de agua), alcanzando los 13,3 metros, anunció este jueves Guinness de los récords.

El récord se remonta al 22 de enero, cuando la surfista de 31 años se levantó ante la inmensa ola en la isla hawaiana de Oahu.

She’s now a WORLD RECORD HOLDER!

At 43.6 ft (13.3 meters) @lauraenever has broken the @GWR title for the Largest Wave Surfed (Paddle) by a female!

📸: Daniel Russo | 🎥: Ian Grose pic.twitter.com/Ye58CCwy3U

— World Surf League (@wsl) November 8, 2023